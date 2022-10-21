Брежнева превратилась в украинскую певицу Vera
2022-10-21
17:55
Для певицы Веры Брежневой российская сцена закрыта из-за её позиции по спецоперации. Артистка теперь позиционирует себя как украинская певица, выступающая под псевдонимом Vera и исполняющая песни на украинском языке.
Вера Брежнева родом из Украины, но как певица зарекомендовала себя в России.
Первый её концерт состоялся в Санкт-Петербурге. До недавнего времени в репертуаре исполнительницы не было ни одной песни на украинском языке.
В настоящее время всё изменилось. Так как в РФ певицу уже не ждут в свете её позиции по спецоперации, находчивая знаменитость "превратилась" в украинскую исполнительницу, выпустив композицию "Вишиванка" на мове и даже взяв новый сценический псевдоним Vera.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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