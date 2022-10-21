Брежнева превратилась в украинскую певицу Vera

Для певицы Веры Брежневой российская сцена закрыта из-за её позиции по спецоперации. Артистка теперь позиционирует себя как украинская певица, выступающая под псевдонимом Vera и исполняющая песни на украинском языке.

Вера Брежнева родом из Украины, но как певица зарекомендовала себя в России.

Первый её концерт состоялся в Санкт-Петербурге. До недавнего времени в репертуаре исполнительницы не было ни одной песни на украинском языке.

В настоящее время всё изменилось. Так как в РФ певицу уже не ждут в свете её позиции по спецоперации, находчивая знаменитость "превратилась" в украинскую исполнительницу, выпустив композицию "Вишиванка" на мове и даже взяв новый сценический псевдоним Vera.