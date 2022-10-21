После покупки Twitter Илон Маск уволит большинство сотрудников компании
2022-10-21
17:56
Илон Маск сообщил потенциальным инвесторам, что сократит 75% сотрудников после приобретения Twitter, пишет The Washington Post.
Эксперты предупреждают, что в случае увольнений такого масштаба соцсеть будет завалена спамом и вредоносным контентом.
Между тем, нынешние владельцы социальной сети планировали уволить 25% работников. Если Маск реализует свой план, в Twitter вместо 7,5 тыс. сотруднико, будет едва более 2 тысяч.
"Сокращение на 75% это будет означать более сильный денежный поток и прибыльность, которые будут привлекательны для инвесторов", - сказал Дэн Айвс, аналитик частной инвестиционной компании Wedbush.
Эксперты, некоммерческие организации и сотрудники Twitter предупредили, что увольнение большинства сотрудников может нанести вред пользователям. Они указывают на то, что платформа после массовых увольнений может быстро заполниться спамом и вредоносным контентом.
Между тем агентство Bloomberg сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена продолжается дискуссия о том, следует ли взять под контроль некоторые предприятия Илона Маска. Контроль будет касаться, в частности, соглашения о приобретении Twitter и эксплуатации сети Starlink.
История приобретения Twitter началась в апреле. Илон Маск тогда предлагал 44 миллиарда долларов за выкуп компании. Через несколько недель миллиардер передумал и обвинил компанию в предоставлении "ложной и вводящей в заблуждение" информации. Нынешнее руководство Twitter в ответ подало на него в суд.
Суд по этому делу должен был начаться 17 октября. Однако 4 октября Илон Маск направил властям социальной сети письмо, в котором заявил, что купит платформу по первоначальной цене.
В письме адвокаты Илона Маска заявили, что миллиардер намерен "приступить к закрытию сделки, предусмотренной соглашением о слиянии от 25 апреля 2022 года, на изложенных в нем условиях". Поэтому судебное разбирательство было приостановлено до 28 октября.
Опубликовано: Николай Скира
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