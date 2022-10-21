Сергей Шойгу обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на Украине
2022-10-21
18:02
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели в пятницу, 20 октября, переговоры по Украине, сообщает AP.
В заявлении Белого дома говорится, что американская сторона призвала "поддерживать линии связи во время продолжающегося конфликта на Украине".
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны США Ллойд Остин провели
Сергей Шойгу поговорил в пятницу с Ллойдом Остином, говорится в сообщении Минобороны России в Telegram. Это второй разговор между американской и российской сторонами после начала российской военной спецоперации в Украине.
Как сообщает агентство РИА Новости, министры "обсудили текущие вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине".
Последний разговор между США и Россией состоялся в конце июля. Затем госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым о разблокировании экспорта зерна.
Белый дом объявил в четверг, что поговорит с Конгрессом о дальнейшей поддержке Киева. На Капитолийском холме идут разговоры о принятии нынешним парламентом, в котором большинство составляют демократы, пакета военной помощи Украине на 50 миллиардов долларов на следующий год.
Опубликовано: Николай Скира
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