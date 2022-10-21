Сергей Шойгу обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели в пятницу, 20 октября, переговоры по Украине, сообщает AP.

В заявлении Белого дома говорится, что американская сторона призвала "поддерживать линии связи во время продолжающегося конфликта на Украине".

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны США Ллойд Остин провели

Сергей Шойгу поговорил в пятницу с Ллойдом Остином, говорится в сообщении Минобороны России в Telegram. Это второй разговор между американской и российской сторонами после начала российской военной спецоперации в Украине.

Как сообщает агентство РИА Новости, министры "обсудили текущие вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине".

Последний разговор между США и Россией состоялся в конце июля. Затем госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым о разблокировании экспорта зерна.

Белый дом объявил в четверг, что поговорит с Конгрессом о дальнейшей поддержке Киева. На Капитолийском холме идут разговоры о принятии нынешним парламентом, в котором большинство составляют демократы, пакета военной помощи Украине на 50 миллиардов долларов на следующий год.