Исследовательское судно «Алькор» помогает в расследовании саботажа на «Северном потоке»

Исследовательское судно «Алькор» из Киля поддерживает Федеральную прокуратуру Германии в расследовании взрывов на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, сообщает Немецкое агентство печати в пятницу, 21 октября.

Это подтвердила в пятницу представитель Федеральной прокуратуры Карлсруэ.

Согласно отчету «Kieler Nachrichten», в Центре океанических исследований Геомара Гельмгольца в Киле есть роботы и подводные аппараты для поиска следов на больших глубинах.

В понедельник, среди прочего, на борт «Алькора» в Киле доставили водолазный робот «ROV Phoca» и два автономных подводных дрона.

Газета сообщила, что этот метод также может быть использован для анализа соединений, типичных для взрывчатых веществ под водой. Во время развертывания «Алькор» будет сопровождаться кораблем федеральной полиции.

В конце сентября после взрывов в районе острова Борнхольм в Балтийском море было обнаружено четыре утечки в газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», по две в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Датские власти еще в начале месяца заявили, что в двух точках их экономической зоны больше нет утечек газа. Предполагается, что за утечками стоит саботаж.