YouGov: 27% британцев не против вернуть Джонсона на пост премьер-министра

Компания YouGov объявила результаты опроса, проведенного среди жителей Великобритании.

Компания YouGov объявила результаты опроса, проведенного среди жителей Великобритании. 27% респондентов высказалась, что не против возвращения на пост премьер-министра Бориса Джонсона.

В компании сообщили, что в более половины опрошенных не поддерживают такую идею. 43% назвали сценарий, при котором Джонсон вернется в кресло главы кабинета министров "крайне нежелательным",