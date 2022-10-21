YouGov: 27% британцев не против вернуть Джонсона на пост премьер-министра
2022-10-21
18:19
Компания YouGov объявила результаты опроса, проведенного среди жителей Великобритании.
Компания YouGov объявила результаты опроса, проведенного среди жителей Великобритании. 27% респондентов высказалась, что не против возвращения на пост премьер-министра Бориса Джонсона.
В компании сообщили, что в более половины опрошенных не поддерживают такую идею. 43% назвали сценарий, при котором Джонсон вернется в кресло главы кабинета министров "крайне нежелательным",
Опубликовано: Максим Алексеев
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