Спирс ищет суррогатную мать после того, как у неё случился выкидыш
2022-10-21
18:20
Совсем недавно певица Бритни Спирс находилась в положении, но у неё случился выкидыш. Артистка не оставила намерения стать матерью вновь, ведь отношения со старшими сыновьями у неё никудышние.
Исполнительница Бритни Спирс и ее муж 28-летний тренер Сэм Асгари подыскивают суррогатную мать, которая готова выносить их будущего ребенка.
Врачи дали совет знаменитости воздержаться от беременности после того, как она потеряла ребёнка весной текущего года.
Более того, медики рекомендовали Спирс прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям, о чём сообщает Radar Online.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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