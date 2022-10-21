Глава Минобороны РФ Шойгу и шеф Пентагона Остин провели переговоры

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава американского Министерства обороны Ллойд Остин поговорили по телефону.

Вечером 21 октября российское информационное агентство "ТАСС" сообщило о состоявшихся телефонных переговорах между министром обороны России Сергеем Шойгу и шефом американского Пентагона Ллойдом Остином.

Известно, что в ходе беседы Остин и Шойгу уделили особое внимание украинскому конфликту и ситуации с мировой безопасностью в условиях эскалации.

Примечательно, что последние переговоры между Сергеем Шойгу и Ллойдом Остином состоялись в мае текущего года, а до этого главы Минобороны двух стран общались за несколько дней до старта спецоперации.