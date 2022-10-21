Лукашенко исключил скорое начало Третьей мировой войны

Александр Лукашенко заявил, что сомневается в скором начале нового военного конфликта мирового уровня.

21 октября Александр Лукашенко сообщил, что в условиях нынешней конфронтации между ведущими державами планеты он не верит в начало Третьей мировой войны.

По мнению Лукашенко, мировые лидеры осознают возможные последствия подобного развития событий и всеми силами пытаются избежать эскалации.

Также Александр Лукашенко выразил уверенность, что даже низкая вероятность начала новой мировой войны должна быть учтена всеми государствами в их внешней политике.