Лукашенко исключил скорое начало Третьей мировой войны
2022-10-21
18:42
Александр Лукашенко заявил, что сомневается в скором начале нового военного конфликта мирового уровня.
21 октября Александр Лукашенко сообщил, что в условиях нынешней конфронтации между ведущими державами планеты он не верит в начало Третьей мировой войны.
По мнению Лукашенко, мировые лидеры осознают возможные последствия подобного развития событий и всеми силами пытаются избежать эскалации.
Также Александр Лукашенко выразил уверенность, что даже низкая вероятность начала новой мировой войны должна быть учтена всеми государствами в их внешней политике.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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