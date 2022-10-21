Ашуров назвал сравнение Ротару и SHAMAN неуместным

Продюсер Дмитрий Ашуров высказался по поводу предложения художника Никаса Сафронова заменить Софию Ротару на SHAMAN на фестивале "Песня года".

Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, что думает относительно предложения живописца Никаса Сафронова заменить Софию Ротару на молодого певца SHAMAN на сцене "Песни года".

Ашуров убеждён, что сравнение Ярослава Дронова (настоящее имя SHAMAN) с Ротару как минимум неуместно. Продюсер считает, что такое сравнение унижает молодого артиста.

Что касается приглашения певца на традиционный песенный фестиваль, то продюсер уверен, что Дронов достоин этого, но расслабляться тому не советует, так как молодой артист находится только в начале творческого пути.