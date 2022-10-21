Reuters: разговор между главой Пентагона и Шойгу произошёл по инициативе США

Издание Reuters утверждает, что именно Вашингтон запросил телефонные переговоры между министрами обороны США и России.

Американская газета Reuters уведомляет, что вечером 21 октября состоялся очередной раунд телефонных переговоров между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны России Сергеем Шойгу.

По данным Reuters, телефонный разговор между министрами обороны России и Соединённых Штатов был запрошен американской стороной в срочном порядке.

Также в Reuters отметили, что Остин и Шойгу обсуждали путин возможного урегулирования конфликта на территории Украины и его нераспространения на другие страны.