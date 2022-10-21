В сирийской Пальмире обнаружено массовое захоронение людей убитых джихадистами ИГ

Власти Сирии объявили в пятницу об обнаружении в городе Пальмира братской могилы с телами 12 убитых джихадистами из группировки «Исламское государство» (ИГ).

В мае 2015 года ИГ взяло под свой контроль древнюю Пальмиру, внесенную ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия, и удерживали до марта 2017 года.

Весной 2017 года Пальмиру освободили сирийские войска при поддержке российского военного контингента.

По сообщению официального сирийского агентства, SANA, власти «обнаружили в братской могиле, расположенной недалеко от древнего театра Пальмиры, останки нескольких мирных жителей и солдат, казненных террористами ДАИШ» (арабская аббревиатура ИГ).

Агентство добавило, тела были доставлены в больницы для тестирования ДНК, которое возможно поможет определить личности.