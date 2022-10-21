Клоков погиб при обстреле переправы в Херсоне
2022-10-21
19:08
Продюсер и режиссёр Олег Клоков погиб в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне.
Продюсер и режиссер Олег Клоков погиб в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне, о чём сообщила в своем блоге зам губернатора Херсонской области Екатерина Губарева.
Чиновница рассказала, что Клоков приехал по собственной инициативе, чтобы развивать канал ТВ "Таврия" ещё в начале октября.
Раньше он трудился на "Москва 24“, "RT", Первом канале и других.
Губарева выразила свои соболезнования от имении администрации региона.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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