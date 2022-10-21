Клоков погиб при обстреле переправы в Херсоне

Продюсер и режиссёр Олег Клоков погиб в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне.

Продюсер и режиссер Олег Клоков погиб в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне, о чём сообщила в своем блоге зам губернатора Херсонской области Екатерина Губарева.

Чиновница рассказала, что Клоков приехал по собственной инициативе, чтобы развивать канал ТВ "Таврия" ещё в начале октября.

Раньше он трудился на "Москва 24“, "RT", Первом канале и других.

Губарева выразила свои соболезнования от имении администрации региона.