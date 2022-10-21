Шарий: Кличко летает в аэротрубе в Испании во время конфликта в Украине

Блогер Анатолий Шарий утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко прибыл в Испанию и развлекается, пока в его стране идут боевые действия.

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий, который сейчас находится в Испании, утверждает, что встретил там киевского мэра Виталия Кличко.

В качестве доказательств своих слов Шарий опубликовал видео, на которой Кличко летает на аэротрубе, представляющий собой специальный тренажёр, имитирующий свободное падение.

Также Анатолий Шарий показал табличку в заведении, где был Виталий Кличко, на которой фигурирует имя мэра Киева, а также время и место занятий на аэротрубе.