Британская актриса обвинила создателей сериала в стремлении создать сенсацию в ущерб исторической правде.

Британская актриса Джуди Денч обрушилась с критикой на Netflix из-за сериала "Корона", пишет The Time. Звезда обвинила создателей сериала в стремлении заработать на сенсации в ущерб исторической правде, сообщает издание.



"Некоторые зрители сериала могут принять вымышленные события за чистую правду. Нужно перед каждой серией напоминать, что людям демонстрирую свободную интерпретацию британской истории", - написала Денч в открытом письме.

Новый сезон сериала попал в эпицентр скандала еще до выхода в эфир. Так в одном из эпизодов принц Чарльз, якобы пытался свергнуть свою мать, королеву Елизавету II.