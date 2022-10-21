Джуди Денч обрушилась с критикой на Netflix из-за сериала «Корона»
2022-10-21
19:24
Британская актриса обвинила создателей сериала в стремлении создать сенсацию в ущерб исторической правде.
Британская актриса Джуди Денч обрушилась с критикой на Netflix из-за сериала "Корона", пишет The Time. Звезда обвинила создателей сериала в стремлении заработать на сенсации в ущерб исторической правде, сообщает издание.
"Некоторые зрители сериала могут принять вымышленные события за чистую правду. Нужно перед каждой серией напоминать, что людям демонстрирую свободную интерпретацию британской истории", - написала Денч в открытом письме.
Новый сезон сериала попал в эпицентр скандала еще до выхода в эфир. Так в одном из эпизодов принц Чарльз, якобы пытался свергнуть свою мать, королеву Елизавету II.
Опубликовано: Максим Алексеев
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