Семья зверски убитой в Париже 12-летней Лолы обвинила политиков использовании имени и изображения дочери в политических целях

Семья Лолы, убитой в Париже 14 октября, потребовала в пятницу, 21 октября, немедленно прекратить любое использование имени и изображения их ребенка в политических целях, во время демонстраций и в Интернете, заявил их адвокат в пресс-релизе.

«Ее родители хотят иметь возможность почтить память своей дочери с тем спокойствием, уважением и достоинством, которые ей причитаются», — напомнила общественности Франции адвокат Ме Клотильда Лепети.

Лидер RN Марин Ле Пен тут же отреагировала на эту просьбу и заявила, что ее партия больше не участвует в марше в защиту Лолы.

«Мы должны уважать волю семьи», — сказала политик.

После убийства Лолы вскрылись многие болезненные социально-политические проблемы во Франции, что стало предметом дискуссии. Многие политики в том числе и президент Макрон использовали это, явно в политических целях.