Лолита пожаловалась на проблемы со здоровьем
2022-10-21
19:35
Певица Лолита Милявская рассказала, что "борется" за своё здоровье, которое временами ее подводит.
Исполнительница Лолита Милявская в интервью aif.ru призналась, что ей приходится "бороться" за свое здоровье.
Знаменитость рассказала, что из-за специфики ее деятельности массажисту время от времени приходится вправлять ей позвоночник или вывихи на ногах.
Милявская говорит, что специалист рекомендует ей регулярно посещать зал, чтобы поправить здоровье, но она категорически отказывается.
Лолита заботиться только о своём голосе и поэтому не ходит по ночным клубам, не слушает громкую музыку, чтобы беречь связки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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