Хранилища природного газа в Германии заполнены на 96,5%, но не все

По информации европейских газохранилищ, в прошлую среду хранилища природного газа в Германии были заполнены на 96,52%.

Это на 0,06% больше, чем днем ранее. Уровни заполнения всегда сообщаются с задержкой.

Уровень заполнения 95 процентов, установленный федеральным постановлением на 1 ноября, в настоящее время превышен.

Однако регламент предусматривает, что каждое отдельное хранилище должно соответствовать этому требованию. В настоящее время это не так, в некоторых уровень выше, в других значительно ниже.

По данным Федерального сетевого агентства, например, уровень заполнения крупнейшего немецкого хранилища в Редене составил 87,08 процента.