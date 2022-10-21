Хранилища природного газа в Германии заполнены на 96,5%, но не все
2022-10-21
19:41
По информации европейских газохранилищ, в прошлую среду хранилища природного газа в Германии были заполнены на 96,52%.
Это на 0,06% больше, чем днем ранее. Уровни заполнения всегда сообщаются с задержкой.
Уровень заполнения 95 процентов, установленный федеральным постановлением на 1 ноября, в настоящее время превышен.
Однако регламент предусматривает, что каждое отдельное хранилище должно соответствовать этому требованию. В настоящее время это не так, в некоторых уровень выше, в других значительно ниже.
По данным Федерального сетевого агентства, например, уровень заполнения крупнейшего немецкого хранилища в Редене составил 87,08 процента.
Опубликовано: Тарас Медведев
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