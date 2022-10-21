Три страны ООН признали расследовать применение РФ иранских дронов в Украине

Постоянные представители Франции, Германии и Британии в ООН инициировали расследование применение Россией иранских беспилотников в ходе спецоперации.

Вечером 21 октября постпреды Германии, Британии и Франции при Организации объединённых наций публично выступили за расследование распространившейся информации о том, что войска РФ якобы используют российские дроны в ходе спецоперации на территории Украины.

Отмечается, что представители Лондона, Берлина и Парижа уже адресовали соответствующее письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

При этом Министерства обороны России и Ирана отрицают информацию о том, что Тегеран якобы передал Москве свои беспилотники типа "камикадзе."