Три страны ООН признали расследовать применение РФ иранских дронов в Украине
2022-10-21
19:46
Постоянные представители Франции, Германии и Британии в ООН инициировали расследование применение Россией иранских беспилотников в ходе спецоперации.
Вечером 21 октября постпреды Германии, Британии и Франции при Организации объединённых наций публично выступили за расследование распространившейся информации о том, что войска РФ якобы используют российские дроны в ходе спецоперации на территории Украины.
Отмечается, что представители Лондона, Берлина и Парижа уже адресовали соответствующее письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
При этом Министерства обороны России и Ирана отрицают информацию о том, что Тегеран якобы передал Москве свои беспилотники типа "камикадзе."
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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