YouGov: 52 процента британцев не хотят видеть Джонсона премьером страны
2022-10-21
19:52
Агентство YouGov утверждает, что свыше половины жителей Британии не хотят переизбрания Бориса Джонсона на пост премьер-министра.
Вечером 21 октября британское социологическое агентство YouGov опубликовало результаты опроса, согласно которому около 52 процентов граждан Британии не хотят, чтобы Борис Джонсон снова занят пост премьер-министра.
При этом 27 процентов опрошенных YouGov поддерживают кандидатуру Джонсона в случае его выдвижения на следующих премьерских выборах.
Днём ранее стало известно, что Лиз Трасс покинула должность премьер-министра Великобритании спустя сорок четыре дня от назначения на эту должность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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