YouGov: 52 процента британцев не хотят видеть Джонсона премьером страны

Агентство YouGov утверждает, что свыше половины жителей Британии не хотят переизбрания Бориса Джонсона на пост премьер-министра.

Вечером 21 октября британское социологическое агентство YouGov опубликовало результаты опроса, согласно которому около 52 процентов граждан Британии не хотят, чтобы Борис Джонсон снова занят пост премьер-министра.

При этом 27 процентов опрошенных YouGov поддерживают кандидатуру Джонсона в случае его выдвижения на следующих премьерских выборах.

Днём ранее стало известно, что Лиз Трасс покинула должность премьер-министра Великобритании спустя сорок четыре дня от назначения на эту должность.