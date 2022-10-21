Морозов заявил, что его не пускают с концертами в Донбасс, так как не могут обеспечить его безопасность
2022-10-21
19:58
Юморист Александр Морозов пожаловался, что несмотря на его просьбы отправить его с концертами в Донбасс, ему отказывают.
Известный отечественный юморист и ведущий ТВ Александр Морозов заявил, что намерен отправиться в Донбасс для поддержки местного населения в период проведения спецоперации, но ему отказывают уже не в первый раз.
Причиной звезда "Кривого зеркала" называет невозможность обеспечения ему безопасности в опасном регионе.
Артист утверждает, что устал обивать пороги чиновников, чтобы те позволили ему отправиться в Донбасс, но его не берут. В интервью "МК" комик заверил, что занимается этим уже более полугода.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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