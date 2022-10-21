CNN: Белый дом просит Маск предоставить доступ к системам Starlink в Иране

Телеканал CNN утверждает, что администрация американского президента просит Илона Маска о передаче доступа к спутникам Starlink, действующих в Иране.

21 октября издание CNN заявило, что команда президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена настаивает на том, чтобы бизнесмен Илон Маск предоставил Пентагону доступ к спутниковому интернету Starlink на территории Ирана.

По данным CNN, в Пентагоне предполагают, что правительство Ирана может отключить гражданам доступ к правительственному интернету во время протестов, однако выход доступ к социальным сетям для иранцев может обеспечить Маск.

Примечательно, ряд американских изданий утверждают, что команда президента США хочет инициировать расследования деятельности Илона Маска после того, как он предложил Киеву отказаться от претензий на Крым.