Электричество полностью пропало в районах Киева и Киевской области
2022-10-21
20:40
Украинские СМИ сообщили о пропаже электричества в некоторых районах Киева и всего региона.
В пятницу вечером украинская интернет-газета "Страна.ua" сообщила, что около 21 октября около 20:00 по местному времени в Киеве и ряде районах Киевской области пропало электричество.
В тот же день агентство "Укрэнерго" сообщило, что в Киеве и Киевской области, а также ряде других украинских областей вводится практика веерного отключения электроэнергии.
Примечательно, что накануне Владимир Зеленский заявил о критическом повреждении энергетической инфраструктуры после недавних ракетных обстрелов со стороны России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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