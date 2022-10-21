Электричество полностью пропало в районах Киева и Киевской области

Украинские СМИ сообщили о пропаже электричества в некоторых районах Киева и всего региона.

В пятницу вечером украинская интернет-газета "Страна.ua" сообщила, что около 21 октября около 20:00 по местному времени в Киеве и ряде районах Киевской области пропало электричество.

В тот же день агентство "Укрэнерго" сообщило, что в Киеве и Киевской области, а также ряде других украинских областей вводится практика веерного отключения электроэнергии.

Примечательно, что накануне Владимир Зеленский заявил о критическом повреждении энергетической инфраструктуры после недавних ракетных обстрелов со стороны России.