При обстреле ВСУ Антоновского моста погибли российские журналисты

В четверг вечером, 20 октября ВСУ вновь обстреляли поврежденный Антоновский мост недалеко от Херсона на юге Украины. В результате погибли два журналиста телекомпании "Таврия", сообщает "Интерфакс-Украина".

Как подчёркивается, нападение произошло на следующий день после посещения подаренного Антоновского моста замглавы администрации президента России Сергея Кириенко и губернатора Крыма Сергея Аксенова.

Также сразу же стало известно, что в результате теракта погибли несколько человек. Однако не было ясно, кто были жертвами. Украинцы утверждают, что из-за комендантского часа на мосту не могло быть посторонних.

"Характер повреждений показывает, что, скорее всего, применялись ракеты HIMARS, снаряженные осколочными элементами для нанесения больших потерь", — заявил глава правительства региона Сергей Елисеев.

Заместитель Главы ВГА Херсонской области Катерина Губарева сообщила, что в Херсоне убиты двое журналистов телекомпании "Таврия". По ее словам, среди погибших — российский телепродюсер Олег Клоков, который приехал развивать российские СМИ в Херсоне в начале октября по собственной инициативе. До этого Клоков работал на Russia Today, Первом канале и администрация Москвы.