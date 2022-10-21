Остин и Шойгу провели переговоры по инициативе Пентагона

В пятницу, 21 октября состоялся телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и главы Минобороны России Сергея Шойгу, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Как рассказал пресс-секретарь Минобороны США Сингх, Ллойд Остин был инициатором этих переговоров, которую поддержал его российский коллега.

«Сегодняшний день просто предоставил хорошую возможность, подходящую возможность для того, чтобы этот звонок состоялся», — отметила она.

О содержании переговоров пока ничего не известно, но на фоне сообщения Эрдогана о том, что есть надежда на начало переговоров между Путиным и Зеленским, этот звонок звучит обнадеживающе.