Опытные хозяйки рассказали, как подготовить комнатные цветы к зиме

Несмотря на то, что в квартире смена времен года практически не ощущается, наши комнатные растения прекрасно понимают, что пришла осень, а за ней последует холодная зима.

Пересадить в горшки большего размера:

Впрочем, если вы не сделали этого сейчас, то лучше отложить пересаживание до весны или будущей осени: большинство комнатных растений «засыпают» в начале октября и сейчас перемещать их в новый «дом» не стоит.

Но на будущее имейте в виду: сентябрь подходит для пересаживания комнатных растений едва ли не лучше, чем ранняя весна: в это время, как правило, уже останавливается цветение, а времени на адаптацию еще достаточно.

Как правильно пересаживать комнатные растения осенью?

Аккуратно обработайте новый горшок зеленым мылом и тщательно промойте водой;

Аккуратно извлеките растение из земли и внимательно осмотрите его корни;

Если корневая система в хорошем состоянии, без признаков гнили или повреждений, можете просто перевалить цветок вместе с комом земли;

Если же вы заметили повреждения корня, то все пострадавшие участки стоит аккуратно обрезать, места среза продезинфицировать измельченным углем и только после этого пересадить.

Обработать от вредителей и болезней:

Это, пожалуй, самое важное осеннее дело в уходе за комнатными растениями: дело в том, что даже в холодный период они все равно остаются уязвимыми перед болезнетворными бактериями, а также разного рода вредителями.

Это особенно важно сделать, если вы привыкли выносить свои комнатные растения на улицу на лето, но даже если они круглый год живут в квартире, все равно стоит позаботиться о защите: опасные насекомые, а также бактерии-возбудители могут попасть на листья цветов через форточку или открытое окно.

Перейти на зимний режим подкормки и полива:

Как мы неоднократно упоминали, для многих комнатных растений избыток влаги намного опаснее сухости. И если продолжать поливать их осенью и зимой так же часто, как вы делаете это летом, они могут погибнуть.

Да, как правило в период отопительного сезона в наших квартирах тепло и довольно сухо, но так как в это время рост растений замедляется, а большинство вегетативных процессов останавливаются, воды им все равно требуется значительно меньше, чем в более теплые и активные месяцы. Переведите их на умеренный или даже редкий режим.

Обеспечить достаточно света:

От короткого светового дня и недостатка солнца осенью и зимой страдаем не только мы, но и комнатные растения. К счастью, большинство из них способны самостоятельно справиться с нехваткой света, но некоторым дополнительное освещение жизненно необходимо.

Если в вашем доме живет такое светолюбивое растение, позаботьтесь о приобретении фитолампы. Только проследите за тем, чтобы она размещалась на комфортном от цветов расстоянии, а также за тем, чтобы на ней скапливалась пыль – это ухудшит освещение.