Трамп появится в комиссия по расследованию нападения на Капитолий 14 ноября
2022-10-21
21:27
Палата общин по расследованию нападения на Капитолий сообщила, что бывший президент-республиканец Дональд Трамп предстанет перед ней 14 ноября.
В обнародованном письме она также поручила ему представить целую серию документов до 4 ноября, включая отчет обо всех его сообщениях от 6 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассказал, что все изъятые у него документы касались внешнеполитических отношений с Ираном и Китаем.
Опубликовано: Тарас Медведев
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
В Индонезии после употребления подозрительных медицинских сиропов скончались 133 ребенка
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
Опытные хозяйки рассказали, как подготовить комнатные цветы к зиме
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне