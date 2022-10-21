Трамп появится в комиссия по расследованию нападения на Капитолий 14 ноября

Палата общин по расследованию нападения на Капитолий сообщила, что бывший президент-республиканец Дональд Трамп предстанет перед ней 14 ноября.

В обнародованном письме она также поручила ему представить целую серию документов до 4 ноября, включая отчет обо всех его сообщениях от 6 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассказал, что все изъятые у него документы касались внешнеполитических отношений с Ираном и Китаем.