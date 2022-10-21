Опытные хозяйки рассказали о правильном приготовлении булгура
2022-10-21
21:31
Вкус булгура напоминает пшено и рис одновременно. Он легкий, немного ореховый, ненавязчивый и отлично сочетается с разнообразными соусами, мясом, острым сыром.
Как варить булугур:
Обжарить в масле крупу до появления орехового запаха, затем залить водой или бульоном в пропорции 1 часть булгура и 2 части воды, варить до готовности примерно 15 минут. Готовый булгур станет рассыпчатым и будет приятно пахнуть орехами.
Просто залить 1 часть булгура 2 частями холодной воды, довести до кипения, уменьшить огонь и варить до готовности 12-15 минут.
Мелкий булгур можно залить кипятком в пропорции 1 к 2 и оставить на 20 минут.
При варке объём крупы увеличивается в три раза, что делает этот продукт очень экономичным. Но если вы решили сварить суп – варите на 1 раз. Через сутки булгур еще разбухнет, и суп превратится в кашу.
Булгур известен с библейских времен: упоминается во Второй книге Царств и Книге притчей Соломоновых, Книге пророка Иезекииля, на клинописных табличках времен Ашшурнацирапала II (9 век до н. э.).
Крупа бывает разный: цельный булгур — это пшеница, очищенная от оболочки, но еще не раздробленная, хороша для плова, супа, фаршированных овощей. Пилавик булгур — самый популярный, стандартного размера для каш и плова. В супы и салаты подойдёт самый мелкий булгур. Темную крупу делают из пшеницы темных сортов, по свойствам и составу она ничем не отличается. А вот нешлифованный булгур, с частицами оболочки, считается самым полезным – его едят для похудения.
В Азии, Причерноморье и Средиземноморье бургур был очень распространен до появления риса. Модный, дорогой, «престижны» рис быстро и надолго вытеснил булгур из меню богачей, сделав пищей бедняков на несколько столетий, до появления интереса к здоровому питанию.
Булгур с тыквой:
200 г булгура
400 г тыквы
2 помидора
1 луковица
3 зубчика чеснока
растительное масло
соль, черный молотый перец
куркума
Как приготовить:
Сварить булгур до готовности в подсоленной воде. На растительном масле обжарить измельченный чеснок и лук. Добавить нарезанную мелкими кубиками тыкву. Помидоры разрезать пополам и выложить в овощи. Добавить сваренный булгур, приправить солью и специями. Готовить еще 5 минут на слабом огне и можно подавать, как гарнир или самостоятельное блюдо.
Опубликовано: Ангелина Крент
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
В Индонезии после употребления подозрительных медицинских сиропов скончались 133 ребенка
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
Опытные хозяйки рассказали, как подготовить комнатные цветы к зиме
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне