Опытные хозяйки рассказали о правильном приготовлении булгура

Вкус булгура напоминает пшено и рис одновременно. Он легкий, немного ореховый, ненавязчивый и отлично сочетается с разнообразными соусами, мясом, острым сыром.

Как варить булугур:

Обжарить в масле крупу до появления орехового запаха, затем залить водой или бульоном в пропорции 1 часть булгура и 2 части воды, варить до готовности примерно 15 минут. Готовый булгур станет рассыпчатым и будет приятно пахнуть орехами.

Просто залить 1 часть булгура 2 частями холодной воды, довести до кипения, уменьшить огонь и варить до готовности 12-15 минут.

Мелкий булгур можно залить кипятком в пропорции 1 к 2 и оставить на 20 минут.

При варке объём крупы увеличивается в три раза, что делает этот продукт очень экономичным. Но если вы решили сварить суп – варите на 1 раз. Через сутки булгур еще разбухнет, и суп превратится в кашу.

Булгур известен с библейских времен: упоминается во Второй книге Царств и Книге притчей Соломоновых, Книге пророка Иезекииля, на клинописных табличках времен Ашшурнацирапала II (9 век до н. э.).

Крупа бывает разный: цельный булгур — это пшеница, очищенная от оболочки, но еще не раздробленная, хороша для плова, супа, фаршированных овощей. Пилавик булгур — самый популярный, стандартного размера для каш и плова. В супы и салаты подойдёт самый мелкий булгур. Темную крупу делают из пшеницы темных сортов, по свойствам и составу она ничем не отличается. А вот нешлифованный булгур, с частицами оболочки, считается самым полезным – его едят для похудения.

В Азии, Причерноморье и Средиземноморье бургур был очень распространен до появления риса. Модный, дорогой, «престижны» рис быстро и надолго вытеснил булгур из меню богачей, сделав пищей бедняков на несколько столетий, до появления интереса к здоровому питанию.

Булгур с тыквой:

200 г булгура

400 г тыквы

2 помидора

1 луковица

3 зубчика чеснока

растительное масло

соль, черный молотый перец

куркума

Как приготовить:

Сварить булгур до готовности в подсоленной воде. На растительном масле обжарить измельченный чеснок и лук. Добавить нарезанную мелкими кубиками тыкву. Помидоры разрезать пополам и выложить в овощи. Добавить сваренный булгур, приправить солью и специями. Готовить еще 5 минут на слабом огне и можно подавать, как гарнир или самостоятельное блюдо.