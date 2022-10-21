Простые способы избавиться от запаха в холодильнике
2022-10-21
21:38
Незакрытый контейнер с едой или незамеченный потёк молока могут испортить вам аппетит, когда вы открываете дверцу холодильника.
Используйте двойную упаковку:
Большинство неприятных запахов проистекают от испорченных продуктов или от впитавшихся в стенки холодильника сильных ароматов вполне съедобных закусок. Лук, сыр, чеснок, рыбные консервы вам стоит хранить не просто в контейнерах, а в двойной упаковке — в пакете или фольге поверх контейнера.
Устраивайте еженедельную инспекцию холодильнику:
Смотрите срок годности распечатанных продуктов, которые вы держите на полках: соков, колбас, молока. Все потеки старайтесь вытирать сразу, пока они не засохли. Влажная губка с содой или жидкостью для мыться посуды вовремя поможет вам удалить потенциальный источник вони.
Профилактика или лечение:
Открытая коробка с пищевой содой на полке холодильника прекрасно впитывает запахи и предупреждает их распространение. Но ее необходимо периодически менять, ее ресурс не бесконечен. А если новая пачка соды не впитает все запахи, значит пришла пора вымыть холодильник и оставить его проветриваться с открытыми дверцами на 24 часа.
Не ставьте горячее в холодильник:
Всегда давайте приготовленной еде остыть на кухне не меньше двух часов. Если вы ставите горячую посуду на полки, вы не только рискуете перегрузить холодильник этим повышением температуры, но и можете запустить процесс порчи у продуктов по соседству. В первую очередь у молока и кисломолочных продуктов.
Убирайте всё, что может потечь, в корзины:
Мясо, сочные овощи, квашенную капусту в пакете, и т. п. Лучше разложить все по контейнерам, но не всегда в хозяйстве найдется настолько большой. На промежуточный период до приготовления просто уберите все возможные источники потеков из пакетов вниз холодильника, чтобы не запачкать остальное.
Опубликовано: Ангелина Крент
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