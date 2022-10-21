Способы избавиться от неприятного запаха в стиральной машине

Стиральные машины с фронтальной загрузкой, даже самые дорогие и современные, имеют тенденцию накапливать плесень и грязные отложения, которые и являются причиной неприятного запаха.

Запустите полный режим стирки:

Включите самый длительный цикл стирки на самой высокой температуре, добавьте в машину хлорного отбеливателя и приостановите цикл на час, когда температура воды нагреется до максимума.

Профилактическую чистку стиральной машины лучше делать регулярно, раз в месяц, она убьёт большинство вредных микроорганизмов и с большой вероятностью уничтожит затхлый запах.

Готовые очистители стиральных машин:

От неприятного запаха плесени можно избавиться при помощи специализированных средств для чистки стиральной машины и борьбы с налетом и накипью. Обойдутся они, конечно, дороже народных средств, но принцип действия у них средств примерно одинаков.

Средство наливают в дозатор для порошков или добавляют в барабан стиральной машины. Затем запускают сервисную стирку, останавливают цикл, чтобы средство успело подействовать, завершают цикл и включают дополнительное полоскание. Все нюансы всегда можно найти в инструкции, так что проблем возникнуть не должно.