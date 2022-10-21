Опытные дачники рассказали, что делать с ремонтантной малиной и земляникой осенью

Собирать ягоды всё лето и любоваться цветами до конца октября – мечта любого дачника. Об этом знают селекционеры, и уже давно вывели ремонтантные сорта клубники, малины и даже роз.

В октябре у растений (по крайней мере, в нашем климате) уже нет шансов на успешное созревание урожая. Больные и повреждённые листья я срезаю постепенно в течение сезона, а цветоносы и завязи удаляю сейчас. И сбрасываю всё это добро в… компост.

Всё равно в октябре сжечь их не получится, сыро слишком. А за зиму они высохнут и разлетятся по округе. В компосте их легче обеззаразить, скажем, мочевиной с железным купоросом.

Что сейчас нужно ремонтантной землянике?

Не ремонтантной, впрочем, тоже. Если дождей нет, то в конце октября придётся ей устроить влагозарядковый полив и промочить почву как минимум на глубину штыка лопаты.

А ещё осенью, в конце октября, имеет смысл замульчировать растения органикой. Температура на дворе такая, что даже азот не подтолкнёт их к росту.

Как мульчу я раньше использовала компост. Только засыпала им не сами кусты, а землю между ними. Так и корешкам зимой теплее, и розетке листьев уютнее. Ведь год от года она нарастает вверх ("выпирает"). И мульчирование слегка её прикрывает по краям. Правда, "сердечко" (верхушечная почка, из которой растёт розетка листьев) засыпать нельзя. Пусть остаётся на поверхности.

Сейчас я обленилась окончательно. И высадила клубнику на нетканку. Да, грядка под нею хорошая, с компостом и суперфосфатом, на какое-то время питания хватит. Но не на 4-5 лет!

Поэтому клубнику, высаженную усами летом, я ничем не кормлю. А вот та, что в этом году плодоносила – той сейчас калий нужен и фосфор. Идеальное для этой цели удобрение – монофосфат калия. Ничего лишнего! Да ещё и в воде легко растворяется. Дозировка небольшая, 7 г на 10 л воды.

Можно осенью применять и калимаг, 10 г на 10 л воды, и сульфат калия – в той же дозировке. Расход – 0,5 л на куст.

Что не стоит вносить осенью: хлористый калий (земляника не любит хлор в любое время года) и калийную селитру. В ней много азота, который осенью вносить в лучшем случае бессмысленно: растения сейчас в нём совсем не нуждаются, а за зиму вымывается из почвы.

Малина:

У ремонтантной малины есть 2 технологии выращивания. Первый позволяет получить два урожая, а второй – только один.

Не успевают побеги, давшие ягоды, к зиме приготовиться и одревеснеть. Вот и вымерзают зимой. Их можно попытаться пригнуть (хотя они отчаянно сопротивляются и грозят «вот-щаз-сломаюсь»). Если зима будет удачной, шансы на успешную перезимовку есть. Но… на мой взгляд тут слишком много «если».

Надёжнее растить ремонтантную малину в однолетней культуре. Ягодки в этом случае поспевают в конце августа-сентябре. А поздно осенью, после заморозков, побеги на 100% вырезать до основания.

Преимущества такой малины: ягоды никогда не бывают червивыми (просто к этому времени года малинный жук уже «отстрелялся».