Ученые разработали чип от обжорства, первые опыты показали эффективность метода

Имплант в реальном времени находит и блокирует сигналы мозга, связанные с желанием излишне набить желудок.

Склонных к перееданию людей скоро будут чипировать. Американские нейрохирурги создали и впервые вживили в человеческий мозг имплант, который в реальном времени находит и блокирует сигналы мозга, связанные с желанием излишне набить желудок, сообщает Еda.show.

В эксперименте ученых приняли участие две женщины, у которых тяжелая форма ожирения и компульсивное (неконтролируемое) переедание.

Исследователи полгода наблюдали за мозговой деятельностью испытуемых, чтобы установить, какие именно сигналы становятся для любителей поесть «спусковыми крючками» для обжорства, и потом установили чипы.

Следующие полгода наблюдений показали: техника работает, не нанося вреда. У пациенток эпизодов переедания стало значительно меньше, обе женщины похудели в среднем на 5 килограммов без диеты и изменения образа жизни.

Теперь на очереди - клинические испытания метода, и ученые рассчитывают, что он может стать вполне безопасным способом избавления от тяжелых форм ожирения.