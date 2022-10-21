Огородники рассказали, после чего стоит сажать морковь на следующий год

Обычно у дачника на участке присутствует немалое количество овощных культур, и морковка среди них занимает почётное место.

После каких овощей можно сеять морковь:

Морковь — популярная огородная культура, которая считается крайне чувствительной к соблюдению севооборота. Чтобы корнеплоды выросли ровными и крупными, нужно тщательно выбирать место для посадки.

Паслёновые (картофель, томаты, баклажаны, перцы):

У моркови и овощей из семейства паслёновых нет общих вредителей, поэтому после томатов, картофеля, перца риск заражения морковной мухой значительно снижается.

Кроме того, эти культуры потребляют преимущественно разные питательные вещества из грунта и из разных его слоёв. Можно получить отличный урожай, посадив корнеплоды после паслёновых.

Лук и чеснок:

Морковь хорошо сажать после лука и чеснока. Надземная часть и корни растений выделяют фитонциды с антибактериальным действием, успешно уничтожают патогенную почвенную микрофлору.

Остатки корневой системы луковых овощей после уборки урожая выделяют специфический запах, отпугивающий главного вредителя корнеплода — морковную муху и других насекомых.

Капуста:

Капуста относится к семейству крестоцветных — перезимовавшие вредители овоща для моркови угрозы не представляют.

Морковь можно сажать после белокочанной капусты и других разновидностей культуры: брокколи, кольраби, цветной и пекинской капусты.

Бобовые:

Горох, фасоль и чечевица — хорошие предшественники для моркови. Благодаря симбиозу с почвенными бактериями, растения обогащают почву азотистыми соединениями.

Морковь активно развивается на участках, где в предыдущем сезоне выращивались бобовые сидераты — люцерна, вика, люпин, повышающие плодородие и рыхлость грунта.