Огородники рассказали, когда сеять и как использовать белую горчицу

Сидераты издавна используют для улучшения структуры почвы и насыщения её органикой.

Среди основных полезных свойств горчицы белой можно выделить:

Очищение и насыщение почвы. С легкостью очищает почву от труднорастворимых фосфатов и в течение короткого периода времени (от 30-ти до 60-ти дней) способна обогатить различные типы почв нужным количеством азота и фосфора, а также служит хорошим органическим разрыхлителем.

Борьба с вредными микроорганизмами. Растение успешно борется с такими вредителями, как проволочник, слизни или плодожорка.

Мульчирующий эффект. За счёт особенного строения корневой системы в зимний период горчица становится отличным мульчирующим растением, не позволяет почве промерзать, что позволяет дольше сохранять в ней необходимую влагу и полезные вещества.

Отличный сидерат. Это растение по праву можно считать «дружественным» для самых разных плодовых культур. Например, высаживая ее рядом с бобовыми, можно существенно стимулировать их рост. Горчица помогает лучше развиваться картофелю и томатам, способствует поддержанию хорошего роста плодовых деревьев.

Как правильно сеять горчицу весной и осенью:

Осенний посев начинают сразу после уборки урожая, пока земля не зарастет сорной травой и не подсушится.

Горчица создает в почве каналы, которые способствуют хорошей циркуляции воздуха, кроме того, она выделяет достаточное количество серы, что благоприятно сказывается на химическом составе грунта. Оставленная на зиму горчица предотвращает излишнее промерзание почвы.

Осенью траву скашивают и заделывают в землю на глубину 5–7 сантиметров. Под зиму обычно сажают до 150 грамм семян на сотку, чтобы семена не проклюнулись зимой, горчицу нужно сажать уже в холодную почву. Глубину посева при этом увеличивают, чтобы они не промерзли и весной дали первые всходы.

Весенний посев начинается за 1–1,5 месяца до посева основных культур:

Горчица адаптируется к условиям почвы, выделяет эфирные масла и достаточное количество фосфора и помогает развиваться другим овощным культурам, высаженным после нее, особенно салатам, картофелю, томатам, свекле и т.д.

Помимо этого, она хорошо цветет и опыляется, а ее листья используются в медицинских целях или как приправа для различных соусов и маринадов.

Ни в коем случае нельзя сажать белую горчицу рядом с овощами из семейства крестоцветных, к которым относятся салаты, капуста, редис и редька.

Насекомые-вредители, которые атакуют горчицу, мгновенно охватят и эти овощные культуры, что приведет к снижению урожайности и необходимости перекопки и новой подготовки почвы.

Сроки скашивания белой горчицы:

При нормальных условиях (разрыхленная почва, правильный посев семян и дальнейший уход) горчица всходит очень быстро. Через месяц роста в огороде она может достигать 15–20 сантиметров.

Косить белую горчицу нужно до наступления периода цветения, так как при образовании цветоносов заметно грубеют ее стебли и листья, что существенно замедляет процессы ферментации после запашки в грунт!

Кроме того, в период цветения растение как бы забирает для себя некоторые важные микроэлементы из почвы и уже не является тем эффективным зеленым сидератом, который поддерживает рост других культур.