Зеленский подписал закон о добровольном воинском учёте женщин в Украине
2022-10-21
23:03
Владимир Зеленский ратифицировал законопроект о добровольной постановке украинских женщин на воинский учёт.
Поздно вечером 21 октября Владимир Зеленский своей подписью одобрил законопроект Верховной рады о добровольной постановке женщин на воинский учёт в Украине.
Из указа Зеленского следует, что на воинский учёт могут встать украинки, которые имеют сопряжённые с воинским делом специальности и сами желают стать военнообязанными.
Примечательно, что депутаты Верховной рады одобрили данный закон ещё 7 октября, однако сегодня он вернулся в украинский парламент с подписью Владимира Зеленского.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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