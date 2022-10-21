Зеленский подписал закон о добровольном воинском учёте женщин в Украине

Владимир Зеленский ратифицировал законопроект о добровольной постановке украинских женщин на воинский учёт.

Поздно вечером 21 октября Владимир Зеленский своей подписью одобрил законопроект Верховной рады о добровольной постановке женщин на воинский учёт в Украине.

Из указа Зеленского следует, что на воинский учёт могут встать украинки, которые имеют сопряжённые с воинским делом специальности и сами желают стать военнообязанными.

Примечательно, что депутаты Верховной рады одобрили данный закон ещё 7 октября, однако сегодня он вернулся в украинский парламент с подписью Владимира Зеленского.