В Смоленске мужчина бил стекла в машинах у магазина

Рано утром 21 октября у машин, припаркованных у сетевого магазина на улице Николаева в Смоленске, начала срабатывать сигнализация.

Как оказалось, мужчина разбивал стекла в машинах. Всего он повредил 12 автомобилей.

Сообщается, что он просто шел вдоль припаркованных машин и разбивал в них стекла.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. Заявления подали уже 7 владельцев автомобилей.