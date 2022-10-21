В Смоленске мужчина бил стекла в машинах у магазина
2022-10-21
23:19
Рано утром 21 октября у машин, припаркованных у сетевого магазина на улице Николаева в Смоленске, начала срабатывать сигнализация.
Как оказалось, мужчина разбивал стекла в машинах. Всего он повредил 12 автомобилей.
Сообщается, что он просто шел вдоль припаркованных машин и разбивал в них стекла.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. Заявления подали уже 7 владельцев автомобилей.
Опубликовано: Светлана Репина
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