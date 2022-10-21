Министр обороны Кыргызстана: силы ОДКБ на границе с Таджикистаном помогли бы избежать обострения

Министр обороны Кыргызстана Бакытбек Бекболотов заявил, что присутствие сил ОДКБ на границе страны с Таджикистаном помогли бы избежать обострения на спорных участках.

Он отметил, что только третья сторона с беспристрастным отношением к ситуации может предотвратить конфликты.

Бекболотов отметил, что между кыргызами и таджиками не будет мира, поскольку у каждого из них своя правда.

Министр считается, что первоочередной задачей является прекращение огня, а затем необходимо отвести от границы тяжелое вооружение.