Министр обороны Кыргызстана: силы ОДКБ на границе с Таджикистаном помогли бы избежать обострения
2022-10-21
23:25
Министр обороны Кыргызстана Бакытбек Бекболотов заявил, что присутствие сил ОДКБ на границе страны с Таджикистаном помогли бы избежать обострения на спорных участках.
Он отметил, что только третья сторона с беспристрастным отношением к ситуации может предотвратить конфликты.
Бекболотов отметил, что между кыргызами и таджиками не будет мира, поскольку у каждого из них своя правда.
Министр считается, что первоочередной задачей является прекращение огня, а затем необходимо отвести от границы тяжелое вооружение.
Опубликовано: Светлана Репина
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