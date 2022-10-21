Le Figaro: французы поддержали слова Путина о деградации ценностей Запада

Французский журнал Le Figaro раскритиковал Владимира Путина на традиционные ценности, однако читатели встали на строну российского президента.

Информационные агентство Le Figaro утверждает, что Владимир Путин пытается нарушить единство Запада, намереваясь сплотить граждан России вокруг характерных для россиян традиционных ценностей, однако читатели журнала поддержали президента РФ.

Под постом Le Figaro скопилось множество комментарием, схожих по своей сути, в которых французы утверждают, что Путин прав, указывая на деградацию ценностей стран коллективного Запада.

Некоторые из регулярных читателей Le Figaro отметили, что западные государства заполонила левая политическая идеология, которая привела к массовой иммиграции восточных народов в Европу, что влияет на культурный фон стран НС.