Член сборной России по мотокроссу заявил, что полуголый мужчина угнал у него машину
2022-10-21
23:44
Член сборной России и тренер по мотокроссу Антон Сидоров обратился в московскую полицию с заявление об угоне его автомобиля.
По словам Сидорова, днем 20 октября неизвестный мужчина сел в автомобиль Lada Антона и уехал.
При этом машина была заведена, а угонщик оказался полуголым. Впоследствии автомобиль видели на МКАД.
Сейчас полиция ведет расследование этого инцидента.
Опубликовано: Светлана Репина
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