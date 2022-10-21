Член сборной России по мотокроссу заявил, что полуголый мужчина угнал у него машину

2022-10-21

23:44

Член сборной России и тренер по мотокроссу Антон Сидоров обратился в московскую полицию с заявление об угоне его автомобиля.

По словам Сидорова, днем 20 октября неизвестный мужчина сел в автомобиль Lada Антона и уехал. 

При этом машина была заведена, а угонщик оказался полуголым. Впоследствии автомобиль видели на МКАД.

Сейчас полиция ведет расследование этого инцидента.

Опубликовано: Светлана Репина