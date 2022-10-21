Зеленский подписал закон, позволяющий женщинам становиться на воинский учет
2022-10-21
23:52
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учет.
Ранее закон был одобрен украинским парламентом. При этом обязательным условием является схожесть профессии будущей военнослужащей с военно-учетной специальностью.
Кроме того, на воинский учет смогут становиться только те женщины, кто может сделать это по состоянию здоровья и по возрасту.
На данный момент на Украине действует требование по обязательной постановке на воинских учет женщин с 14 специальностями.
Опубликовано: Светлана Репина
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