Зеленский подписал закон, позволяющий женщинам становиться на воинский учет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учет.

Ранее закон был одобрен украинским парламентом. При этом обязательным условием является схожесть профессии будущей военнослужащей с военно-учетной специальностью.

Кроме того, на воинский учет смогут становиться только те женщины, кто может сделать это по состоянию здоровья и по возрасту.

На данный момент на Украине действует требование по обязательной постановке на воинских учет женщин с 14 специальностями.