Приднестровье просит помощи у России, там не хватает газа
2022-10-22
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Парламент Приднестровья обратился за помощью к России в связи с нехваткой природного газа.
Такое решение было принято депутатами Верховного совета во время чрезвычайного заседания. Парламентарии указывают на уменьшение поставок российского газа.
В регионе уже введен режим чрезвычайного экономического положения в связи с дефицитом газа.
Работа Молдавского металлургического завода и Рыбницкого цементного комбината приостановления. Оба предприятия являются бюджетообразующими.
Опубликовано: Светлана Репина
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