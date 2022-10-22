Приднестровье просит помощи у России, там не хватает газа

Парламент Приднестровья обратился за помощью к России в связи с нехваткой природного газа.

Такое решение было принято депутатами Верховного совета во время чрезвычайного заседания. Парламентарии указывают на уменьшение поставок российского газа.

В регионе уже введен режим чрезвычайного экономического положения в связи с дефицитом газа.

Работа Молдавского металлургического завода и Рыбницкого цементного комбината приостановления. Оба предприятия являются бюджетообразующими.