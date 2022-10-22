CNN: Белый дом предлагает Илону Маску запустить Starlink в Иране
2022-10-22
00:21
CNN со ссылкой на собственные источники сообщает, что Белый дом ведет переговоры с Илоном Маском о запуске спутникового интернета Starlink в Иране.
По словам источника, администрация Байдена хочет обеспечить жителям Ирана доступ к интернету с телефонов.
При этом он отмечает, что Starlink – не единственный возможный вариант, а Вашингтон пытатеся оказать поддержку иранскому народу.
В Иране продолжаются протесты против действий правительства. В связи с этим в стране ограничен доступ граждан к интернету.
Опубликовано: Светлана Репина
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Россия потребовала разъяснений об учениях НАТО после разговора Шойгу и Остина
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
Экстренные службы Херсона сообщают о попытках ВСУ обстрелять переправы у Антоновского моста
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне