CNN: Белый дом предлагает Илону Маску запустить Starlink в Иране

CNN со ссылкой на собственные источники сообщает, что Белый дом ведет переговоры с Илоном Маском о запуске спутникового интернета Starlink в Иране.

По словам источника, администрация Байдена хочет обеспечить жителям Ирана доступ к интернету с телефонов.

При этом он отмечает, что Starlink – не единственный возможный вариант, а Вашингтон пытатеся оказать поддержку иранскому народу.

В Иране продолжаются протесты против действий правительства. В связи с этим в стране ограничен доступ граждан к интернету.