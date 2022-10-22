Россия потребовала разъяснений об учениях НАТО после разговора Шойгу и Остина

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что в Москве ждут разъяснений об учениях НАТО.

Он напомнил о телефонном разговоре министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина.

По словам Гаврилова, после этой беседы российская сторона рассчитывает получить разъяснения об учениях, которые проводит Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Эту информацию подтвердили в Пентагоне.

После разговора с Сергеем Шойгу Ллойд Остин побеседовал по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым.