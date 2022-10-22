Подмосковье готово принять жителей Белгородской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион готов принять 550 жителей Белгородской области.

По его словам, для всех жителей региона, желающих переехать в Подмосковье, организована возможность временного отселения.

Воробьев отметил, что около 550 мест для жителей Белгородской области уже подготовлено в Лосино-Петровском, Клину и Подольске.

Людей будут размещать в пунктах временного проживания, созданных в детских оздоровительных лагерях.