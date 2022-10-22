Подмосковье готово принять жителей Белгородской области
2022-10-22
00:39
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион готов принять 550 жителей Белгородской области.
По его словам, для всех жителей региона, желающих переехать в Подмосковье, организована возможность временного отселения.
Воробьев отметил, что около 550 мест для жителей Белгородской области уже подготовлено в Лосино-Петровском, Клину и Подольске.
Людей будут размещать в пунктах временного проживания, созданных в детских оздоровительных лагерях.
Опубликовано: Светлана Репина
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