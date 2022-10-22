Премьер Эстонии предложила конфисковать активы России и направить их Украине
2022-10-22
01:15
Кайя Каллас предложила конфисковать замороженные в западных странах активы России и направить их на помощь Украине.
Выступая на заседании Евросовета премьер-министр Эстонии Кайя Каллас предложила конфисковать замороженные в западных странах активы России и направить их на восстановление Украины.
Каллас заявила, что ее страна уже предложила конкретный пакет помощи для Киева, включая подготовку украинских солдат.
Ранее с аналогичным предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Опубликовано: Максим Алексеев
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