Премьер Эстонии предложила конфисковать активы России и направить их Украине

Кайя Каллас предложила конфисковать замороженные в западных странах активы России и направить их на помощь Украине.

Выступая на заседании Евросовета премьер-министр Эстонии Кайя Каллас предложила конфисковать замороженные в западных странах активы России и направить их на восстановление Украины.

Каллас заявила, что ее страна уже предложила конкретный пакет помощи для Киева, включая подготовку украинских солдат.

Ранее с аналогичным предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.