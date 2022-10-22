Дуэйн Джонсон хочет, чтобы партнер по фильму «Мумия возвращается» Брендан Фрейзер получил «Оскар» за «Кита»

2022-10-22

02:11

Дуэйн «Скала» Джонсон радуется за коллегу по фильму «Мумия возвращается» Брендана Фрейзера, который снялся в ленте «Кит».

Опубликовано: Светлана Репина