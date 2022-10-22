Бриттни Грайнер отказывается играть в баскетбол в тюрьме, потому что ей «слишком больно»
2022-10-22
02:24
Суперзвезда WNBA и двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер ни разу не прикоснулась к баскетбольному мячу за восемь месяцев, которые она провела в российской тюрьме.
В колонии есть баскетбольное кольцо, и адвокаты предлагали принести ей мяч. Однако спортсменка отказалась.
Грайнер говорит, что ей слишком больно заниматься любым видом спорта в таких ужасных обстоятельствах.
Бриттни Грайнер приговорили почти к максимальному сроку заключения в 9 лет в колонии строгого режима.
Опубликовано: Светлана Репина
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Бриттни Грайнер отказывается играть в баскетбол в тюрьме, потому что ей «слишком больно»
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