Бриттни Грайнер отказывается играть в баскетбол в тюрьме, потому что ей «слишком больно»

Суперзвезда WNBA и двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер ни разу не прикоснулась к баскетбольному мячу за восемь месяцев, которые она провела в российской тюрьме.

В колонии есть баскетбольное кольцо, и адвокаты предлагали принести ей мяч. Однако спортсменка отказалась.

Грайнер говорит, что ей слишком больно заниматься любым видом спорта в таких ужасных обстоятельствах.

Бриттни Грайнер приговорили почти к максимальному сроку заключения в 9 лет в колонии строгого режима.