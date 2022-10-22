Канье Уэст нанял Камиллу Васкес, адвоката Джонни Деппа

Канье Уэст нанял адвоката Камиллу Васкес, которая представляла интересы Джонни Деппа в нашумевшем процессе о клевете с Эмбер Херт.

Теперь Васкес будет представлять деловые интересы Уэста в заключении сделок и контрастов, а также в случае судебных исков.

Уэст сменил уже как минимум четверых адвокатов в борьбе со своей бывшей женой Ким Кардашьян из-за опеки над их детьми.

После многочисленных антисемитских разглагольствований Уэста в начале этого месяца Balenciaga разорвала отношения с рэпером в пятницу, а Adidas недавно объявил, что их партнерство с ним «находится на рассмотрении», так что эти иски могут быть поданы достаточно скоро.