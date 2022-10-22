Канье Уэст нанял Камиллу Васкес, адвоката Джонни Деппа
2022-10-22
02:30
Канье Уэст нанял адвоката Камиллу Васкес, которая представляла интересы Джонни Деппа в нашумевшем процессе о клевете с Эмбер Херт.
Теперь Васкес будет представлять деловые интересы Уэста в заключении сделок и контрастов, а также в случае судебных исков.
Уэст сменил уже как минимум четверых адвокатов в борьбе со своей бывшей женой Ким Кардашьян из-за опеки над их детьми.
После многочисленных антисемитских разглагольствований Уэста в начале этого месяца Balenciaga разорвала отношения с рэпером в пятницу, а Adidas недавно объявил, что их партнерство с ним «находится на рассмотрении», так что эти иски могут быть поданы достаточно скоро.
Опубликовано: Светлана Репина
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Канье Уэст нанял Камиллу Васкес, адвоката Джонни Деппа
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