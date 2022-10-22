В Гонконге отменили показ фильма о Бэтмене «Темный рыцарь» из-за цензуры китайских властей

Показ в Гонконге фильма о Бэтмене «Темный рыцарь», запланированный на 27 октября, отменен по решению властей. Вместо него покажут «Железного человека».

«Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана считается одним из лучших когда-либо снятых фильмов о Бэтмене, и в нем покойный Хит Леджер играет Джокера.

В фильме даже есть сцены, снятые в Гонконге, хотя это, возможно, было одной из вещей, против которых возражали цензоры.

Бэтмен едет в город, чтобы похитить коррумпированного китайского бизнесмена.