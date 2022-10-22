Американец поймал 28 питонов, чтобы получить приз в 10 000 долларов

Во Флориде прошел конкурс по удалению инвазивных бирманских питонов. Его выиграл Мэтью Консепсьон, который поймал 28 змей и заработал приз в 10 000 долларов.

Дастину Краму достался приз в 1 500 долларов за самого длинного питона. Конкурс проводится в течение 10 дней.

Во Флориде ежегодно проводят такое мероприятие, поскольку инвазивные питоны негативно влияют на местные виды и на экосистему.

С 2000 года из Флориды вывезли более 17 000 диких бирманских питонов, более 200 из них – в этом году.

