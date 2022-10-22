Турция заявила, что США не имеют права давить на Саудовскую Аравию из-за сокращения добычи нефти

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не имеют права оказывать давление на Саудовскую Аравию после того, как производители нефти ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти.

Президент Джо Байден заявил на прошлой неделе, что будут последствия для отношений США с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято государствами-членами единогласно.

Импортер нефти Турция в этом году стремилась нормализовать отношения с Саудовской Аравией, которые были разорваны после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.