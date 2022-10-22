Турция заявила, что США не имеют права давить на Саудовскую Аравию из-за сокращения добычи нефти
2022-10-22
02:53
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не имеют права оказывать давление на Саудовскую Аравию после того, как производители нефти ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти.
Президент Джо Байден заявил на прошлой неделе, что будут последствия для отношений США с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято государствами-членами единогласно.
Импортер нефти Турция в этом году стремилась нормализовать отношения с Саудовской Аравией, которые были разорваны после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.
Опубликовано: Светлана Репина
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